Por acomedido, "Tecmol" deja sin agua a varios ejidos

Maquinaria pesada rompió tubería, provocando enorme fuga

Por Miguel Barragán

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Por acomedido, Tecmol deja sin agua a varios ejidos

CIUDAD VALLES.- Máquina pesada con rótulos del excandidato a la Presidencia, José Luis Romero, "Tecmol", habría roto una tubería de alta densidad en avenida Universidad, causando daños en decenas de colonias. 

En el ánimo de raspar la calle principal de la colonia Rafael Curiel, un maquinista, arriba de un trascabo, se acercó mucho al extremo de la rúa, causando daños a una tubería de seis pulgadas y provocando a su vez una fuga de cientos de litros por minuto. 

El reporte oficial es que los ejidos de San Felipe, El Abra, La Raya, Cañón de Taninul y la empresa Cemex se quedaron sin agua hasta que se concrete la reparación. 

De acuerdo con datos de la misma Dapas, no hubo permiso ni coordinación del Gobierno municipal u Obras Públicas con el excandidato para hacer la obra que desde un día antes prometió en sus redes sociales.

