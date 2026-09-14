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Por enésima ocasión, zona tének sin agua

Se dañó una bomba, desconocen cuándo se reanudará el abasto del líquido

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Por enésima ocasión, zona tének sin agua
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      CIUDAD VALLES.- Por enésima ocasión, la zona tének se queda sin agua, amagan con manifestarse este lunes en la Presidencia Municipal y la alcaldía ofrece explicaciones sobre maquinaria estropeada que está generando el desabasto.

      Desde hace una semana, los habitantes de la cordillera han emitido sus quejas sobre la falta de agua, este domingo, incluso, el enojo social hizo que en una página llamada "Zona Tének la Subida" apareciera un banner en el que se lee que habría manifestación en la alcaldía por el descontento ante la falta de líquido.

      Este domingo, a través de un comunicado oficial, la Presidencia Municipal dio a conocer que el director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera dijo a conocer que una de dos bombas llegó a su vida útil, es decir, que el desabasto continuaría de manera indefinida, aunque dieron a conocer fotos en las que se observa a piperos surtiendo agua en algunas casas de la zona indígena.

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