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Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña

Indígenas tének y nahuas habían sido desalojados

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña
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      TAMPAMOLÓN.- Restituyen mediante mandato judicial a las personas que fueron desalojados en La Peña, en este municipio. 

      Luego de que hace unas semanas, indígenas tének y nahuas fueron desalojados de este lugar, ubicado en la comunidad de Agua Fría, un Tribunal Federal, a través del Recurso de Queja 195/2026 ordenó la suspensión al acto llevado a cabo por autoridades municipales de esta localidad o de lo contrarios caerían en desacato judicial y se les podrían iniciar procedimientos. 

      El Tribunal ordenó que el Ministerio Público de Tampamolón levante un acta circunstanciada de tal restitución en el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Valles. 

      En aquella ocasión, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los derechos indígenas acusaron del atropello al Gobierno de Silvia Medina Burgaña, quien milita en el Partido Verde Ecologista de México y ahora se ordena la suspensión que regresaría a ese mismo lugar a 30 familias desalojadas hace semanas.

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