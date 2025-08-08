Premiará la SCT a concesionarios cumplidos

CIUDAD VALLES.- La SCT de San Luis Potosí convocó a todos los transportistas de Valles y la Huasteca a un evento multitudinario en el gimnasio -auditorio del Tecnológico Nacional de México para reconocer a los que pasaron correctamente la revista 2025 y entregar apoyos a los choferes.

“A los que cumplieron cabalmente con la revista y el refrendo dos mil veinticinco”, fue lo que dijo Araceli Martínez Acosta, la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante casi 800 personas de 850 sillas dispuestas para el evento la tarde de este jueves.

Afuera, cientos de carros verdes, rojos, transporte mixto y de los que no tienen ni siquiera logotipo estaban estacionados a las afueras del gimnasio, en un área del Tecnológico recién segada a guisa de parqueadero.

Martínez Acosta negó que hubiera habido alguna presión para que concesionarios se presentaran al evento, aunque la tarde del miércoles habían llamado a los cientos de transportistas que acudieron al Tec.

