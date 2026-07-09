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Preparan curso Mis vacaciones en la biblioteca

Por Jesús Vázquez

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Preparan curso Mis vacaciones en la biblioteca
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      MATEHUALA.- Preparan el curso "Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026", dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años, el cual se va a llevar a cabo en varias bibliotecas de la ciudad, por lo que exhortan a los menores a inscribirse.

      El director de Fomento Educativo, Acción Cívica y Social, Héctor Rocha Gaitán, informó que este curso se llevará a cabo del 20 de julio al 14 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las nueve bibliotecas públicas de la ciudad.

      Durante la presentación se destacó que las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse directamente en cualquiera de las bibliotecas municipales, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

      Comentó que las niñas y los niños participantes podrán disfrutar de talleres de lectura, manualidades, juegos interactivos, actividades deportivas, visitas al museo, la hora del cuento, mochila viajera, cuentos y leyendas, apoyo en tareas y diversas dinámicas enfocadas en fortalecer la comprensión lectora y el aprendizaje de una manera divertida.

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      El programa iniciará el 20 de julio y concluirá con una exposición de los trabajos realizados por las y los participantes, además de actividades recreativas y deportivas. 

      Se hace un llamado a madres, padres de familia y tutores para aprovechar este programa gratuito, que cada año brinda a la niñez un espacio de aprendizaje, creatividad y sana convivencia durante el periodo vacacional.

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