Inauguran arco monumental en Mercados

CIUDAD VALLES.- Con una ceremonia de ofrecimiento de ofrendas, inauguran el arco monumental en la calle Abasolo, producto de los comerciantes y tianguistas de Valles.

Luego de que acordaron las líderes tianguistas la hechura y confección del arco de muertos que de manera costumbrista se coloca en la calle Abasolo, en donde hace esquina con Porfirio Díaz, invitaron a las autoridades municipales, entre las que destacaron Liveriana Hernández Pérez, coordinadora de Asuntos Indígenas y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, quienes además participaron del ritual de ofrecimiento de ofrendas a las almas que regresan del más allá.

El acto ritual fue organizado por comerciantes, sin embargo, parte del Cabildo fue a la ceremonia y participó de manera activa en el acontecimiento que terminó con un desayuno de viandas propias de la época.