Presentan candidatas a Flor más bella del ejido

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RIOVERDE.- Fueron presentadas las candidatas a reina de la Flor más bella del ejido, el evento se llevó a cabo en el Auditorio Valentín Gama, como parte de las actividades de la Feria, que se realizará el 25 de noviembre.

La noche del jueves se llevó a cabo el magno evento, como parte de las actividades de la Fiesta de Todos.

Las candidatas son Arianna Duque de la comunidad de Bordo Blanco, Dianne Espino de la Colonia San Miguel, Joselinne Miranda de Paso Real, Melanie Sánchez de la colonia Centro y Naydelinn Díaz del Ejido del Capulín.

El jurado calificó belleza, desenvolvimiento y acervo cultural de las candidatas durante pasarela que realizaron.

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En la Feria de Rioverde se coronará a la reina electa.

Finalmente la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero, recomendó a las participantes aprovechar cada aprendizaje, y a disfrutar de la experiencia del concurso en el que participaron.