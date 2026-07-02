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Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala

Será un evento atlético de 30 y 50 kilómetros

Por Jesús Vázquez

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala
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      Matehuala.- En el marco del Festival de Fundación 476 de Matehuala, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Fomento Deportivo presentó oficialmente la segunda edición del Maratón Tuna Bike Matehuala 2026, una competencia que busca fortalecer el deporte, promover la convivencia familiar y posicionar a Matehuala como un referente del turismo deportivo en la región.

      El Maratón Tuna Bike se realizará el domingo 12 de julio, con salida y meta en el Parque Recreativo, con recorridos de 30 y 50 kilómetros, diseñados para brindar una experiencia competitiva entre los paisajes característicos del Altiplano Potosino, asimismo, se contará con categorías infantiles, cuya inscripción será gratuita.

      Como parte de las actividades previas, el sábado 11 se llevará a cabo la Rodada Nocturna 476, un paseo familiar que recorrerá las principales plazas y sitios emblemáticos de la ciudad. 

      La meta es reunir al menos 476 ciclistas, en alusión a los años de historia de Matehuala, promoviendo la movilidad en bicicleta y la participación ciudadana.

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      Durante la presentación también se dio a conocer que esta edición será fecha puntuable del Serial MTB del Altiplano, lo que permitirá la participación de competidores de diferentes estados del país y fortalecerá el nivel competitivo del evento. 

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