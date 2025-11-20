logo pulso
Nacional

La democracia necesita voces que cuestionen

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, indicó que en tiempos de polarización es indispensable escuchar y dialogar sin perder la integridad ni la empatía.

Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía en un foro realizado en el Senado, el rector de la máxima casa de estudios del país afirmó que para fortalecer la democracia son indispensables las voces que cuestionen.

“Toda democracia que pretende nutrirse y evolucionar necesita algo más que normas y procedimientos. Necesita voces que cuestionen, que amplíen la perspectiva y que recuerden que las decisiones públicas deben sustentarse en valores, no sólo en cálculos.

“En tiempos en que la polarización reduce la conversación a extremos y certezas inmediatas, la filosofía recupera la capacidad de detenernos, analizar, escuchar y dialogar sin renunciar a la integridad ni a la empatía. Los desafíos actuales exigen esa determinación”, enfatizó.

Subrayó que la crisis ecosocial, el ritmo acelerado de la innovación tecnológica, la persistencia de desigualdades y la fragilidad de la confianza ciudadana requieren una reflexión que vaya más allá de lo técnico.

