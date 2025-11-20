“No hay represión contra detenidos”

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal no realiza persecución política ni aplica medidas de represión contra los jóvenes detenidos durante la marcha de la llamada Generación Z en la Ciudad de México.

La Mandataria federal insistió en que las detenciones derivan de hechos violentos y no de la protesta social en sí misma.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo recordó que desde su gestión como jefa de Gobierno se mantuvo el principio de investigar cualquier hecho que involucre agresiones, incluso dentro de las movilizaciones. Aseguró que la violencia registrada durante la marcha justifica la intervención de la fiscalía capitalina, pues —aseveró— varios policías resultaron lesionados con golpes graves.

“Es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse, porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social”.

Sheinbaum Pardo reiteró que corresponde a la fiscalía de la Ciudad de México determinar la situación jurídica de los detenidos, incluyendo si pertenecen al llamado bloque negro, como se ha especulado en redes sociales.

“Eso es lo que tiene que informar la fiscalía… si hay un detenido, pues tiene que haber pruebas —evidentemente— y el delito tiene que corresponder a las pruebas que se tienen”, precisó la Presidenta.

La Jefa del Ejecutivo rechazó cualquier motivación política detrás de las detenciones.