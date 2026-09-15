Presentan programa de actividades patrias

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Matehuala.- Autoridades municipales dan a conocer eventos a realizar con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, invitan a la población a participar.

El presidente municipal Raúl Ortega Rodríguez dio a conocer que el programa contempla diversas actividades cívicas que se desarrollarán durante el mes de septiembre, invitando a toda la ciudadanía a participar en esta celebración nacional.

Este 15 de septiembre las actividades iniciarán a las 5:00 de la mañana en Presidencia Municipal con la colocación de bandos solemnes, a las 6:00 de la mañana se realizarán los honores a la bandera, posteriormente, a las 6:00 de la tarde habrá verbena popular en la Plaza de Armas y, a las 10:45 de la noche se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia en Palacio Municipal.

El miércoles 16 de septiembre a las 6:00 de la mañana se realizará el izamiento del Lábaro Patrio, a las 10:00 en el Parque Vicente Guerrero, el acto cívico por el 216 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, al concluir, se efectuará el tradicional desfile por calles de la ciudad hasta llegar a Palacio Municipal.

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Para el sábado a las 7:00 de la mañana en la Plaza de Armas, se realizará un acto conmemorativo por el Día Nacional de Protección Civil, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Y el domingo 27 de septiembre a las 6:00 de la mañana en el Parque Vicente Guerrero, se desarrollará el acto cívico por el 205 aniversario de la Consumación de la Guerra de Independencia en 1821, y con esta actividad terminan las celebraciones patrias en Matehuala.