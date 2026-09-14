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Presentan Selección Sub 17 de Matehuala

Representarán al municipio en torneo locales y nacionales

Por Jesús Vázquez

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Presentan Selección Sub 17 de Matehuala
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      Matehuala.- Se llevó a cabo la presentación oficial de la Selección Matehuala Sub-17, que representará al municipio en la Liga Nacional Juvenil, dentro del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol.

      Los jóvenes estarán participando en diferentes encuentros a nivel nacional, en distintos estados de la República Mexicana, donde estarán representando a Matehuala en torneos y campeonatos a nivel estatal y nacional, los padres de los elegidos se encuentran muy felices ya que esta es una gran oportunidad para los jóvenes que probablemente con esto puedan a llegar a ser grandes jugadores de futbol y pertenecer a equipos de futbol de primera división como lo han hechos otros jóvenes matehualenses. 

      Los integrantes del equipo esperan que en los diferentes eventos a los que acudan logren obtener los primeros lugares y poner en alto el nombre de la ciudad de Matehuala, pues los jóvenes matehualenses han demostrado ser verdaderos campeones, ya que en los últimos años han logrado traer diversos trofeos a la ciudad.

      Cada uno de los jóvenes fue elegido de diferentes equipos de fútbol locales. Son cien por ciento matehualenses, por lo que se pide el apoyo de la población en los diferentes encuentros que vayan a disputar. Aunque algunos de los partidos serán fuera de la ciudad, también habrá encuentros amistosos en Matehuala, a los cuales podrán acudir los matehualenses para apoyar a los jóvenes que estarán representando al municipio.

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