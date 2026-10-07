Presume TNM rendimiento del 50% en titulados

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CIUDAD VALLES.- El Tecnológico Nacional de México (TNM) afirma que la mitad de los jóvenes que estudian en sus aulas se titula en una de sus ocho carreras.

José Diego Bárcenas Torres, director de esta institución, que se encuentra en su semana de aniversario 46 habló sobre los rendimientos escolares de la escuela profesional que más estudiantes aglutina en Valles y la Huasteca, -más de 2800- y en su conclusión, la prevalencia de final de carrera es de uno de cada dos que cursan la carrera.

Dijo que de 10 alumnos, seis de ellos egresan y de esta última cantidad, cinco logran titularse en una de las carreras que suman ocho ingenierías.