Prisión preventiva a maltratador de perros

CIUDAD VALLES.- Quedó en el encierro preventivo el hombre que en marzo de 2024 fue expuesto viviendo rodeado de perros muertos y mutilados, en la colonia Márquez.

El director de Ecología del municipio, Julio César Otero Torres dio a conocer que Francisco N., de quien hubo denuncias por presunto maltrato de perros en la colonia Márquez, en el mes de marzo de 2024 fue detenido con orden en mano por policías de investigación por el delito de maltrato animal y otros agravantes.

Hace un año y ocho meses, hubo denuncias sobre supuesto hacinamiento de canes en una casa y presunta muerte por maltrato y abandono de otros perros.

Luego de una incursión de autoridades en el domicilio encontraron cuerpos de animales domésticos con días de haber muerto e incluso un cuerpo decapitado de un cánido.

La situación legal de Francisco N. es prisión preventiva, vinculado a proceso con investigación complementaria a dos meses.