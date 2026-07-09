Jóvenes del PVEM ya hacen promoción partidista en Valles
Trabajadores del Ayuntamiento de Valles, ligados al PVEM, repartieron playeras y calcas en cruces viales.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Jóvenes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se lanzaron a las calles a realizar actividades propias de las temporadas electorales en varios cruces de la ciudad.
Desde la tarde de este martes, en el cruce de Ejército Mexicano y calle Frontera, jóvenes trabajadores del Ayuntamiento de Valles, del Verde Ecologista, hicieron promoción del partido con banderas y pegando calcas en los carros de los automovilistas que se los permitían.
También, los jóvenes estuvieron regalando playeras de ese partido.
Aunque era fuera del horario laboral, la promoción partidista dista mucho de las fechas para actividad electoral, que comienza en el mes de octubre de este año.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
PAN alista denuncias contra Morena y PVEM
Los actos anticipados de campaña son visibles para la ciudadanía, dijo Dahud Uresti
no te pierdas estas noticias