Promueven igualdad de género y relaciones libres de violencia

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Matehuala.- Con el propósito de promover la igualdad de género y fomentar relaciones más respetuosas y libres de violencia, se llevó a cabo la capacitación "Micromachismos y nuevas masculinidades", dirigida a servidoras y servidores públicos.

La actividad fue organizada por la Instancia Municipal de la Mujer, dirigida por Sarahí Rodríguez Martínez, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. La capacitación se realizó en la sala audiovisual del Centro Cultural, donde las y los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre las conductas cotidianas que pueden reproducir desigualdades de género, así como la importancia de identificar y modificar actitudes que contribuyen a la discriminación o la violencia.

Durante esta actividad se destacó la importancia de fortalecer la perspectiva de género entre quienes desempeñan funciones en el servicio público, con la finalidad de contribuir a la construcción de espacios laborales y sociales más igualitarios.

Asimismo, se busca impulsar nuevas formas de convivencia basadas en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad, promoviendo relaciones en las que tanto mujeres como hombres puedan desarrollarse en condiciones de igualdad. Con estas acciones se busca fomentar la sensibilización de las y los servidores públicos en materia de género, para contribuir a una sociedad más justa, respetuosa y libre de violencia.

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