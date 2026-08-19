Publicó el POE reglamento vs. fracking en Valles

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CIUDAD VALLES.- El reglamento con el que el Gobierno de Valles prohíbe el cambio de uso de suelo para el fracking fue publicado por el Periódico Oficial del Estado este lunes 17 de agosto.

El nombre oficial es el de "Reglamento oficial para la protección del suelo y la prohibición de autorizaciones municipales vinculadas con la fractura hidráulica"fracking" y con éste, se invoca al Artículo 115 Constitucional, en el que se consagra la autonomía de los municipios y, aunque el tema de la producción de hidrocarburos es de índole federal, la defensa del territorio la debe hacer la autoridad en Valles, informó Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento. Comentó que los foros de donde surgió el compendio de este reglamento surgió de mesas de trabajo interdisciplinarias, llevadas a cabo en Valles, en el mes de septiembre de 2025, aunque la aprobación de dicho Reglamento en Cabildo fue en el mes de marzo del presente año.