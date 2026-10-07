Quedan pagos pendientes a quince cañeros

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CIUDAD VALLES.- Solamente unos cuántos cañeros siguen sin poder hacer trámites para los últimos pagos, pero son casos particulares, no generalidades, advirtió el secretario general de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Antonio Juárez Torres.

Dijo que alrededor de 15 productores cañeros son los que todavía no han podido cobrar por el usufructo de la caña, en gran medida porque en la zafra pasada faltaron a la firma de la boleta enviada por el ingenio para el cobro del producto de la gramínea.

Algunos de ellos quedaron en ceros, el ciclo pasado, por la poca producción, debido a la resaca de la sequía que todavía estaba vigente y, al dejar la papelería pasada pendiente, la de este último ciclo quedó inoperante. Mencionó que están por resolver ese problema documental entre empresa y agricultores.