Reabren los parajes acuáticos

Se pueden realizar actividades acuáticas, con algunas restricciones

Por Redacción

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
Reabren los parajes acuáticos

CIUDAD VALLES.- Reanudan actividades en el paraje Micos ya con actividades acuáticas completas.

El comité de concesionarios del paraje Pago Pago o Micos dio a conocer que las actividades acuáticas volvieron a permitirse, luego de la torrencial lluvia del pasado viernes 22 de agosto en el sur de Tamaulipas y que causó crecientes que hicieron peligrosos a algunos cuerpos de agua.

Servando Pérez, de este comité, refirió que de nueva cuenta se permite el nado, aunque hay que seguir recomendaciones sobre zonas de riesgo, el paseo en lancha, el tubing y saltos de cascada.

Las restricciones habituales serán el horario, de siete de la mañana a siete de la tarde y todo aquel que entre en este lugar tendrá que usar su chaleco salvavidas, solo así podrán acceder al paraje para divertirse y gozar del paisaje en todo su esplendor.

