Realiza Coparmex el FuckUP Time

Matehuala.- La Coparmex llevó a cabo la sexta edición del FuckUp Time, la cual fue organizada por la comisión de Jóvenes empresarios que preside Ramón Sánchez, el objetivo de este evento son las conferencias con empresarios locales, para que animen a los jóvenes a emprender sus negocios.

En este evento se contó con la presencia de Francisco Javier Bárcenas, quien es empresario de artículos de limpieza, así como de Edgar Peña, quien tiene una empresa de uniformes.

Ellos relataron cómo fue que iniciaron sus empresas y las dificultades que han enfrentado, pero cómo después de unas caídas han logrado salir adelante y han logrado posicionar sus negocios.

El objetivo de esta plática es que los jóvenes vean que no siempre se inicia con el pie izquierdo y se arriesguen a emprender sus negocios, pues, aunque tengan caídas van a lograr levantarse y hacer crecer sus emprendimientos, solo hay que echarle muchas ganas y no dejarse vencer ante las adversidades de la vida, pues de éstas se obtienen grandes aprendizajes para el futuro, recordándoles el dicho el que no arriesga no gana.

Al terminar esta conferencia se hizo una sesión de preguntas y respuestas, la cual tuvo buena participación por parte de los jóvenes asistentes, posteriormente se les entregó un reconocimiento a Francisco Javier Bárcenas y Edgar Peña, quienes hicieron una excelente exposición.