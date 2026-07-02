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Realizan exequias de Agustín Moreno

Por Jesús Vázquez

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Realizan exequias de Agustín Moreno
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      Matehuala.- Cientos de matehualenses dieron el último adiós al reconocido músico Agustín Moreno durante su sepelio en el Panteón Guadalupe, familiares, amigos, seguidores y decenas de compañeros músicos se reunieron para despedir a quien durante décadas llevó su talento a innumerables escenarios de Matehuala y la región.

      El cuerpo de don Agustín fue velado ayer, donde durante la noche sus hijos, integrantes del Grupo Libertad, así como compañeros músicos, interpretaron diversas melodías en su honor como una forma de rendirle un último homenaje.

      La tarde del miércoles se celebró una misa de cuerpo presente en la Catedral, a la que asistieron familiares, amistades y personas que lo admiraban, posteriormente, el cortejo fúnebre se trasladó al Panteón Guadalupe para darle el último adiós.

      Durante el sepelio, varios músicos interpretaron emotivas melodías frente a su féretro, creando un momento lleno de sentimiento que conmovió a los presentes. 

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      Familiares y amigos le dedicaron palabras de despedida, mientras que algunos asistentes recordaron que eran de comunidades de Matehuala y que esperaban con entusiasmo la llegada de cada fin de semana para escuchar a don Agustín tocar su música afuera de la desaparecida tienda Chalita.

      Agustín Moreno, fundador y líder del Grupo Libertad, dejó una huella imborrable en la música regional gracias a su trayectoria, dedicación y pasión por el arte, un legado que continuará vivo a través de su familia, compañeros y nuevas generaciones de músicos a quienes inspiró.

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