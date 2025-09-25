Realizan la peregrinación del Decanato Pablo VI

Matehuala.- Se llevó a cabo la peregrinación del Decanato Pablo VI la cual salió del Parque Álvaro Obregón a la Catedral donde acudieron cientos de personas de todas las parroquias de las Diócesis, en esta peregrinación también estuvieron acompañando los fieles los párrocos.

La Diócesis de Matehuala abarca 17 parroquias, por lo que llegaron un gran número de fieles católicos, además también acudieron diferentes grupos católicos como el Movimiento Familiar Cristiano, la OFS entre otros grupos juveniles de la iglesia, en esta peregrinación había niños, jóvenes, adultos y adultos mayores cantando canciones católicas y cargando carteles con palabras de la Biblia.

Muchas personas en la peregrinación estaban orando pidiendo por la paz y tranquilidad de Matehuala, para que regrese como antes, sin importar el fuerte sol la gente estaba muy contenta en esta peregrinación, algunos llevaban sombrillas, pero otros no, la peregrinación estuvo custodiada por elementos de Tránsito y Vialidad ya que eran cientos de personas, se requería apoyo para evitar que automovilistas y motociclistas no se metieran entre la gente.

Al llegar a la Catedral se llevó a cabo una misa de acción de gracias, en la cual se hizo una oración para pedir por la paz de cada una de las parroquias participantes, la Catedral lució con un lleno total.

