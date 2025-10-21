Realizan recorrido rosa en el Pueblo Mágico

Catorce.- En este mes de sensibilización y apoyo de la lucha contra el cáncer de mama en el municipio se llevó a cabo una caminata donde las y los participantes portaban una playera color rosa, y al término del recorrido se unieron para formar un gran lazo color rosa, símbolo de esperanza y fortaleza.

Para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama la caminata rosa recorrió las principales calles de la ciudad, donde participaron diferentes instituciones, en esta caminata eran muchas mujeres de playeras rosa, sin embargo, también hombres. Niños y jóvenes se unieron, pues el cáncer de mama ha cobrado la vida de miles de mujeres inocentes.

Este tipo de actividades son para promover la prevención del cáncer de mama, pues si una mujer se hace auto exploraciones, puede evitar adquirir una enfermedad que detectarse a tiempo, puede salvar la vida, en esta caminata participó personal del DIF Municipal y ciudadanas en general.

En este evento se contó con la participación de la Preparatoria Dionisio Zavala, la unión de Transportistas San Francisco de Asís, Recorridos turísticos de película, la sociedad cooperativa de caballerangos de Real de Catorce La unión de Williys del desierto y el club Catorceños Unidos.

