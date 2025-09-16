Realizan segunda Rodada Nacional de Trocas Club

MATEHUALA.- Este domingo por la tarde se realizó un colorido desfile de carros adornados con banderas mexicanas y diferentes artículos patrios, este desfile fue nombrado la Segunda Rodada Nacional, y fue

organizado por Trocas Club Matehuala, el cual tuvo un excelente resultado.

La segunda Rodada Nacional de Trocas Club inició en el Bulevar Héroes Potosinos afuera del DIF Municipal, donde se reunieron un gran número de automóviles, todos adornados con banderas y los conductores algunos acudieron con trajes típicos mexicanos, e igual las mujeres con vestidos típicos.

El desfile salió y recorrió las principales calles del centro de la ciudad, donde las personas quedaban admiradas al ver estos vehículos.

Durante el recorrido también los automóviles traían música tradicional mexicana para que todos juntos gritaran “Viva México”, y de esta manera celebrar el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México, pues son fechas muy importantes para todos los mexicanos y esta es una forma de demostrar el amor que se tiene por la patria, haciendo una nueva tradición

en Matehuala.

El desfile concluyó en un terreno de la calle Benito Juárez donde estuvieron exhibiendo los carros participantes y la gente se acercó a verlos y tomarse la foto del recuerdo, así mismo, se hicieron algunas competencias con los automóviles deportivos.