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Realizan simulacro de incendio en la Casa Paraíso

Adultos mayores fueron apoyados para su rescate ante contingencia

Por Carmen Hernández

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Realizan simulacro de incendio en la Casa Paraíso
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Casa Paraíso, Casa de la Tercera Edad, participó en el primer simulacro nacional de rescate ante una contingencia de incendio, el objetivo es que los adultos mayores sepan cómo actuar en caso de una emergencia.  

      Durante el pasado mes la Casa Paraíso de descanso participó por primera vez en el primer simulacro nacional de rescate ante una contingencia como puede ser un incendio o hasta un sismo. 

      Durante el evento participaron Jacob Hernández Montelongo director de Búsqueda y Rescate, Susana Nolasco, Hidalgo Nájera, enfermera, Mario Tapia jefe de Búsqueda y Rescate, entre otras personas.  

      Los adultos mayores con gran entusiasmo y empeño, apoyados por paramédicos, siguieron al pie de la letra las recomendaciones que se les indicaron durante este simulacro.  

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      La finalidad es que los abuelitos tengan las herramientas necesarias, este tipo de capacitaciones continuarán en otras actividades de este tipo, para garantizar su seguridad en caso de una contingencia.

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