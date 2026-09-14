Realizarán cierre de Av. Universidad

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CIUDAD VALLES.- A partir de esta tarde, el carril de la Avenida Universidad que va de oriente a poniente, de la Comisión Federal de Electricidad a la Y Griega, estará cerrado para preparar el evento del Gobernador del arranque del MetroRed a Tamazunchale.

Este lunes 14 de septiembre, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, inaugurarán la nueva línea de transporte gratuito que irá de Valles a Tamazunchale (90 kilómetros), sin embargo, para la preparación de escenarios y sillas de asistentes, el carril de oriente a poniente estará cerrado a partir de esta tarde, de acuerdo a información del mismo Gobierno del Estado.

Esta vía es la que toman todos los que vienen de las escuelas superiores de la ciudad y decenas de miles de personas que viven hacia el Oriente de la ciudad.