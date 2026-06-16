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Reclaman mejor iluminación en rúa a Sacramento

Por Jesús Vázquez

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Reclaman mejor iluminación en rúa a Sacramento
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      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- Habitantes de la comunidad de Sacramento solicitan que haya más iluminación en la carretera de esta comunidad a Matehuala para evitar que sigan ocurriendo más accidentes, pues por las noches está muy oscura y, debido que es muy angosta, ya han ocurrido varios accidentes donde personas han perdido la vida.

      Comentaron que ya son varios los accidentes que han sucedido en esta carretera donde personas han perdido la vida. El último ocurrió en las fiestas patronales de la comunidad de Sacramento, por lo que solicitan que coloquen más señalética, así como lámparas que iluminen el camino para evitar que ocurran más tragedias, pues luego no se ve bien el camino ni las curvas de esta zona, por lo que han pasado muchos accidentes que han terminado en tragedia.

      Los vecinos señalaron que la carretera permanece en gran parte a oscuras, lo que representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones. Además, indicaron que se trata de una vialidad angosta y con varias curvas, condiciones que dificultan la visibilidad y aumentan la posibilidad de percances.

      Los habitantes de Sacramento hacen un llamado a las autoridades para que atiendan esta petición y realicen las obras necesarias para mejorar la seguridad vial, evitando que continúen ocurriendo accidentes y tragedias en esta importante vía de comunicación para la comunidad.

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