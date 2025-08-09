Reconocen abandono de los mininos

Matehuala.- Reconoce rescatista de gastos en la conmemoración del día mundial del gato que falta mucha concientización para rescatar y proteger a los gatos, pues lamentablemente en la ciudad hay muchos mininos abandonados viviendo a su suerte.

Comentó Karina Tovar que el maltrato a los gatos es de grandes dimensiones en la ciudad, hay gente sin corazón que los tira en bolsas de plástico recién nacidos, y luego en temporada de frío los gatos se refugian debajo de los carros o en los motores y a la gente no le importa revisar los carros y los terminan matando.

Explicó que en la calle le ha tocado ver mucho maltrato de los gatos, que son atropellados y que la gente los agarra sobre todo los de color negro y blanco para hacer ritos de brujería, y en Matehuala no hay asociaciones rescatistas de gatos solo de perros, pero afortunadamente si hay personas como ella que rescatan gatos y les buscan un bonito hogar.

Comentó que ella a lo largo de su vida ha rescatado aproximadamente cien gatos, pero la mayoría son cachorros que ve en la calle, los limpia y les busca un hogar y hubo un tiempo en el que llegó a tener hasta 20 gatos en su casa porque nadie los quería adoptar, y aunque es difícil la situación económica y sin ayuda de nadie continúa su trabajo de rescatista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí