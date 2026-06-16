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Reconocen autoridades a docentes y estudiante

El joven obtuvo medalla de oro en Olimpiada de Matemáticas

Por Carmen Hernández

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Reconocen autoridades a docentes y estudiante
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      RIOVERDE.- Entregó el municipio reconocimiento a docentes y a joven que obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Potosina de Matemáticas.   

      En los honores a la Bandera,   se entregó un reconocimiento a Amanda Lucía  Rodríguez Ruíz,  que obtuvo medalla de oro en la etapa estatal de la Olimpiada Potosina de Matemáticas  2026. También se entregó reconocimiento a la docente Concepción Guevara Reyna Premio Estatal de Educación Primaria, César Francisco Maldonado y María Isabel Vizcaíno Ferretiz premio estatal de Educación Secundaria, Edgar Yael Andablo López al obtener el primer lugar en el Mundial Social de Fútbol Trisonomía 21 a nivel nacional, que es organizado por el Instituto Mexicano del Seguro  Social en Oaxtepec, Morelos. 

      Así como al director del Instituto Potosíno de Investigación en Salud Mental Francisco Irán Cedillo. Las autoridades municipales felicitaron a los galardonados.

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