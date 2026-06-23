Reconocen trayectoria de policías

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Hacen un reconocimiento a siete policías que cumplieron 30 años de servicio y dice David Medina Salazar que ahora sí quedarán homologados todos los polis.

Esta mañana, el alcalde y miembros del Cabildo otorgaron un reconocimiento a la trayectoria de tres décadas en el servicio público dentro de la Policía Municipal a siete agentes, algunos ya con trámites de jubilación y poco después les entregaron uniformes. Poco después, el alcalde refirió que la homologación para que ningún policía gane menos de 14 mil pesos será pareja y que no quedará ninguno fuera de ese beneficio que ya está en la Ley, desde hace meses.