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Reconocen trayectoria de policías

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Reconocen trayectoria de policías
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      CIUDAD VALLES.- Hacen un reconocimiento a siete policías que cumplieron 30 años de servicio y dice David Medina Salazar que ahora sí quedarán homologados todos los polis.

      Esta mañana, el alcalde y miembros del Cabildo otorgaron un reconocimiento a la trayectoria de tres décadas en el servicio público dentro de la Policía Municipal a siete agentes, algunos ya con trámites de jubilación y poco después les entregaron uniformes. Poco después, el alcalde refirió que la homologación para que ningún policía gane menos de 14 mil pesos será pareja y que no quedará ninguno fuera de ese beneficio que ya está en la Ley, desde hace meses. 

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