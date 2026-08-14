Recula el Alcalde, no serán retirados los ambulantes

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CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina Salazar dijo que no se removerá a los ambulantes, pero sí se les regulará, ya que muchos han cruzado los límites de lo permitido.

Luego de una reunión con autoridades de Comercio, el edil dijo que quedaron en varios puntos para que el ambulantaje siga existiendo, aunque sin quitar la vía de tránsito al peatón.

A partir del lunes, habrá un censo y diagnóstico de la situación de los ambulantes; luego se sostendrá un diálogo con los comerciantes; en caso de ser necesario se sancionará y la última fase será la recuperación de los espacios públicos.

Entre la recuperación de los espacios públicos habrá acciones que incluyen a todos los gremios comerciales y habrá también un acuerdo con bodegueros y comerciantes que apartan estacionamientos, dijo Medina Salazar.

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