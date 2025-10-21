Recupera GCM equipo robado a jardín de niños

RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal recuperaron equipo que había sido robado a jardín de niños, el que estaban ofertando en venta a través de las redes sociales.

La semana pasada delincuentes ingresaron a un jardín de niños ubicado en la calle Javier Mina, los presuntos delincuentes se llevaron 2 proyectores, 1 laptop, 2 extensiones eléctricas y un micrófono Jbl.

Sin embargo, a través del área de Ciberseguridad y C3, ayer por la mañana se logró la localización y aseguramiento de diversos objetos presuntamente relacionados con el robo.

Tras la vigilancia digital, en el ciber-patrullaje en grupos de compra-venta en la red social Facebook, se detectó que estaban ofertando dos proyectores, por lo que de manera inmediata se pusieron en contacto con el vendedor, para la adquisición del equipo a las 9 de la mañana, en la colonia San Rafael.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar arribó personal de la Guardia Civil Municipal a bordo de patrullas, sin embargo, el vendedor al percatarse de las patrullas, se dio a la fuga, corriendo entre las parcelas, el presunto ladrón dejó abandonada una bolsa negra con una laptop, 2 proyectores con funda y 2 extensiones eléctricas color naranja.

Además de un micrófono color plata con naranja, con letras JBL.

Luego de una examinación del equipo, se detectó que los objetos recuperados son los robados el pasado jueves del jardín de niños.

El presunto responsable de nombre Dante, presuntamente está vinculado con el ingreso y robo a dos establecimientos ubicados en calle Aldama.