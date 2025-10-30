Recuperará municipio áreas verdes invadidas
CIUDAD VALLES.- ¿Construiste en el área verde de tu colonia? El Ayuntamiento va a recuperar esos espacios, luego de aprobarse esa iniciativa en Cabildo.
En la vigésima sexta sesión de Cabildo, hubo una propuesta del alcalde de recuperar áreas verdes que hayan sido ocupadas y el punto de acuerdo fue votado por la mayoría para que se comiencen a inspeccionar los lugares públicos que los ciudadanos tomaron como propios y construyeron sobre ellos o se los apropiaron.
Aunque en la entrevista banquetera el alcalde evitó utilizar verbos que se refirieran a despojar a los ciudadanos de lo que no es suyo, esta operación se llevará a cabo a partir de mañana y tendrá efecto de inmediato, siempre y cuando se demuestre que el predio aparentemente público, en realidad lo es.
