Reforestará Ecología la zona tének

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CIUDAD VALLES.- Ecología propondrá crear un corredor de palos de rosa hacia la Zona Tének, dentro de un plan de reforestación, informó el director de Ecología, Julio César Otero Torres.

El funcionario dijo que en conjunto con las autoridades ejidales y con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), echarán a andar esa campaña que incluye la plantación de árboles, siempre y cuando éstos sean nativos o endémicos de la zona.

Comentó que la intención es que una fila de palos de rosa bordee un lado y otro de la carretera, para mejorar el medio ambiente y vestir la entrada a los ejidos de la etnia tének.