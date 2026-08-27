Regularizarán recolección de basura

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CIUDAD VALLES.- Alfredo Zúñiga Hervert, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública dijo que con el camión de la basura recién llegado a Valles hay suficiente parque para recoger la basura en el municipio.

Otro camión arribó a Valles, de los dos que ha comprado el Municipio en 4.4 millones de pesos y, con los dos nuevos, exhibidos frente a la Presidencia Municipal a las dos y media de la tarde de hoy, entonces ya tienen 14 vehículos recolectores, suficientes para cumplir con las rutas que recorren Valles a diario, según Zúñiga Hervert.

Informó que el Ayuntamiento comprará una tercera unidad, pero está en proceso de compra, aún.

Refirió que con este parque vehicular podrán cubrir zonas que se solían quedar descubiertas por la descompostura o avería de alguno de los camiones o vehículos.

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