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Rehabilitan pasillo del panteón Morelos

Se espera que esté listo para el Día de Muertos

Por Jesús Vázquez

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Rehabilitan pasillo del panteón Morelos
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      VILLA DE LA PAZ.- Se llevan a cabo trabajos de rehabilitación del pasillo central del Panteón Municipal "Morelos" de Villa de la Paz, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio y brindar un lugar más digno y accesible para las familias que acuden a visitar a sus seres queridos, y esperando esté listo para el próximo Día de Muertos.

      Los trabajos están en proceso y contemplan mejoras en el área central del cementerio, una de las zonas de mayor tránsito, principalmente durante fechas en las que aumenta la presencia de visitantes, como lo es  el próximo 1 y 2 de noviembre Día de Muertos. 

      La rehabilitación permitirá mejorar las condiciones del acceso y circulación al interior del panteón, además de contribuir a ofrecer una mejor imagen de este espacio, que forma parte importante de la comunidad paceña.

      Se espera que, una vez concluidas las labores, las familias puedan contar con un espacio en mejores condiciones para acudir a visitar y recordar a sus seres queridos.

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      Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a tener precaución al acudir al lugar mientras continúan los trabajos de rehabilitación y respetar las áreas que se encuentren delimitadas, para permitir que las labores se desarrollen de manera adecuada.

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