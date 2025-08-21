Rehabilitan pozo de agua potable de San Diego

RIOVERDE.- El Organismo Operador de Agua Potable ,SASAR, rehabilitará el Pozo de agua San Diego, porque tiene una falla ya que anteriormente daba 24 litros por segundo y actualmente solo son 6, pero con la reparación confían que mejore el abasto, para beneficio de la población.

El director de SASAR, Hipólito Badillo, aseveró que de manera permanente se le da mantenimiento a cada uno de los pozos que abastecen de agua a la población.

Pero actualmente se tiene el problema que no está extrayendo el caudal que venía dando uno de los pozos, por una falla, por lo que se realizó la reparación, para acabar con el desabasto del líquido que estaba generando.

Refiere el director del organismo operador del agua que recientemente se le detectó una falla a 107 metros de profundidad.

La alternativa que se tiene es suplir la que se tenía por un diámetro menor.

Mencionó que el problema proviene desde el mes de noviembre del año pasado.

Recordó que generaba 24 litros, actualmente de 6 a 8 y la rehabilitación tuvo un costo de 250 mil pesos.