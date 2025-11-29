logo pulso
Estado

Rehabilitan pozo de San Diego

Presentó fallas y dejó de dotar de agua

Por Carmen Hernández

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
Rehabilitan pozo de San Diego

RIOVERDE.- El municipio cuenta con 10 pozos, actualmente al de San Diego se le brindará mantenimiento durante este mes y diciembre, para que este en óptimas condiciones el próximo 2026 y no haya desabasto de agua en la cabecera municipal.

 El director de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (SASAR) José Hipólito Ruiz Badillo informó que en días pasados tuvo fallas el pozo 12 que abastece el 30% de agua en la cabecera municipal, por lo que de inmediato se realizaron los trabajos correspondientes para rehabilitarlo, en donde se tuvo una inversión de más de 130 mil pesos, pero ya está en servicio nuevamente.

En el municipio se tienen 10 pozos para suministrar del líquido a la población, 9 están en operación, y hay uno que presentó fallas, se va a aprovechar la temporada, para rehabilitarlo. 

Durante diciembre se trabajará para el mantenimiento del pozo de San Diego y se espera que en enero ya esté listo brindando el aforo suficiente para evitar desabasto del líquido a la población.

