Rescata PC a perrito que cayó a una fosa

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un perro cayó a una fosa en el cementerio, por lo que fue rescatado por Protección Civil.

Fue en las oficinas de Protección Civil donde se recibió una llamada de auxilio de los vecinos que pedían apoyo para auxiliar un perrito, por lo que de inmediato los elementos arribaron al cementerio.

Sin embargo, rescataron a la mascota que cayó a una fosa de 4 metros de profundidad en el Panteón Municipal, y que corría el riesgo de morir.

La mascota fue rescatada y puesta en resguardo del departamento de Ecología para ser entregada a su dueño en las próximas horas y sea canalizado al médico veterinario para que revisen su estado de salud tras el golpe que recibió.

