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Rescatan bomberos a dos gatos

Por Redacción

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan bomberos a dos gatos
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      Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron dos gatos en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos quedó atrapado en un juguete infantil y el otro subió a un pino de aproximadamente siete metros de altura, sin poder descender, ambos felinos fueron rescatados sanos y salvos.

      De acuerdo con la información proporcionada por los bomberos, recibieron una primera llamada de auxilio en la que solicitaban el apoyo de esta corporación para rescatar un gato que había quedado atorado en un juguete en la calle Sabino, de la colonia Olivar de las Ánimas.

      Elementos de esta corporación acudieron al lugar y lograron liberar al felino, evitando que resultara lesionado. Asimismo, recomendaron a sus propietarios tener mayor cuidado con la mascota para prevenir este tipo de situaciones.

      Posteriormente recibieron otra llamada de auxilio en la que les reportaron que un gato se encontraba en un enorme pino y no podía bajar por sus propios medios, por lo que acudieron a brindar apoyo, para evitar se accidentara.

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      Al llegar al lugar, observaron que el gato se encontraba en un pino de aproximadamente siete metros de altura. 

      Utilizando una escalera, los bomberos ascendieron cuidadosamente para ponerlo a salvo. 

      Una vez rescatado, el felino fue entregado a sus propietarios. 

      Finalmente, los bomberos hicieron un llamado a la población para que tome mayores precauciones con sus mascotas y así evitar este tipo de incidentes.

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