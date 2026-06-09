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Rescatan bomberos una aguililla

Por Carmen Hernández

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan bomberos una aguililla
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      Ciudad Fernández.- Fue rescatada una aguililla lesionada por parte de bomberos, en el Ejido del Refugio, la cual debido a las lesiones no podía volar.  

      El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio, refiriendo que se requerían sus servicios para rescatar una aguililla que estaba lesionada y no podía moverse. 

      Los tragahumo se trasladaron al Canal de la Media Luna, del Ejido del Refugio, para brindar el auxilio que se les solicitaba.  

      Al llegar al lugar, encontraron el animalito el que presentaba serias lesiones en las alas, lo cual no le permitía levantar el vuelo, por lo que fue resguardada para ser atendida. 

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      Horas más tarde fue entregada a la institución correspondiente para su cuidado y protección, mientras sana de las lesiones sufridas.

      En esta temporada de lluvias es común que sufran accidentes.

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