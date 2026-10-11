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Rescatan bomberos unos mininos

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan bomberos unos mininos
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      Matehuala.- Bomberos recibieron una llamada de auxilio para rescatar pequeños gatitos que se encontraban arriba de una azotea, en una casa abandonada en la colonia Las Cumbres y no los podían bajar. De acuerdo a la información proporcionada por la Base Operativa, recibieron el reporte donde se solicitaba auxilio para rescatar unos gatitos abandonados que se encontraban en la azotea de una casa abandonada en la calle de Río Nazas, en la colonia Las Cumbres.

      Los elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron inmediatamente al lugar de los hechos, al llegar al lugar, utilizaron una escalera de gran tamaño y empezaron a bajar a los gatitos, los cuales afortunadamente se encontraban en buenas condiciones de salud.

      Los bomberos entregaron a los felinos a las personas que les hicieron el llamado de auxilio, quienes se comprometieron a cuidarlos, llevarlos con un médico veterinario y buscarles posteriormente un hogar. 

      Cabe hacer mención de que en los últimos días esta corporación de auxilio ha hecho varios rescates de felinos y caninos en diferentes situaciones de riesgo.

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