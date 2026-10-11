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Rescatan cuatro mascotas que estaban abandonadas

Por Carmen Hernández

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan cuatro mascotas que estaban abandonadas
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- El cuerpo de bomberos rescató cuatro mascotas, que fueron abandonadas en plena lluvia, a los que les brindaron auxilio y los llevaron a un veterinario, los ofrecen para dar en adopción.  

      El cuerpo de bomberos dio a conocer que recibieron una llamada en cabina, de 7 peludos que estaban a la intemperie a pesar de las fuertes lluvias que azotaron la ciudad durante varias horas y se temía por su salud, al quedar mojados. 

      Sin embargo, de manera inmediata acudieron al sitio, pero solo localizaron cuatro mascotas, pero la lluvia pluvial no fue obstáculo y siguen en la búsqueda de las otras tres. 

      Los animalitos se encuentran en buen estado, hoy les buscan un hogar, para que sean adoptados, cuidados y protegidos, ya que fueron abandonados a su suerte, sin importar como puedan sobrevivir bajo la lluvia.

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