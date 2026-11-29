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CIUDAD VALLES.- Tras los hechos violentos de los últimos días en Tamuín, hay seis detenidos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández.

Durante el año 2026, la violencia en Tamuín parecía haberse mitigado, pero a partir del mes de octubre, el estallido de los balazos volvió a ensordecer a gente de diferentes colonias y ejidos, en donde ha habido ejecutados a mansalva o persecuciones derivadas de operativos.

En estos hechos, la Guardia Civil Estatal ha detenido a seis personas, cinco hombres y una mujer, algunos de Estados del norte del país (Tamaulipas, principalmente) y de la misma localidad catanera.

Declinó asegurar que sean delincuentes pertenecientes a cárteles o a grupos delincuenciales generadores de violencia, sino que eso lo deja a la Fiscalía General del Estado.

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