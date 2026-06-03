Retoman proyecto de conectividad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Municipios trabajan de manera coordinada, ahora conectarán la calle Frontera con el Bulevar de El Refugio, para fortalecer la conectividad vial.

Los alcaldes Rodolfo Loredo y Arnulfo Urbiola de Rioverde se reunieron para dar continuidad a la apertura de la calle Frontera, que estará conectada desde el Dren Platanares de Ciudad Fernández al Bulevar de El Refugio.

Se busca iniciar a la brevedad el proyecto de conectividad regional; también se acordó que trabajarán para el material que se vaya a necesitar y la apertura de la arteria. Con esta importante obra se van a reducir los tiempos de traslado para los automovilistas que transitarán por esta importante vía.