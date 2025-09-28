logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Revisará Bienestar miles de expedientes

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Revisará Bienestar miles de expedientes

CIUDAD VALLES.- Bienestar atenderá 250 personas al día para el Programa Vivienda para el Bienestar, en total, harán 1,500 trámites y hay disponibles 650 casas.

El modo de operar de la oficina de Bienestar dependerá de filas de espera, de 250 turnos diarios, durante seis días, lo que completa el envío de 1,500 casos de personas que buscaron adquirir las casas del Gobierno federal que estarán en Itzamal (menos de 50) y otras 600 en un predio del ejido San Felipe, en una primera entrega.

La disparidad entre los solicitantes y el número de casas dependerá de una selección que hará Bienestar en México, luego de hacer los respectivos estudios socioeconómicos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abren convocatoria para agentes policiacos
Abren convocatoria para agentes policiacos

Abren convocatoria para agentes policiacos

SLP

Carmen Hernández

Se reforzará la corporación, para mejorar la seguridad

Cita Ecología al mutilador de árboles
Cita Ecología al mutilador de árboles

Cita Ecología al mutilador de árboles

SLP

Redacción

Se preparan para cosecha de cultivos
Se preparan para cosecha de cultivos

Se preparan para cosecha de cultivos

SLP

Carmen Hernández

Se sembró jitomate rojo, chile poblano, serrano y elotes

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México
Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

SLP

Jesús Vázquez