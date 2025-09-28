Revisará Bienestar miles de expedientes

CIUDAD VALLES.- Bienestar atenderá 250 personas al día para el Programa Vivienda para el Bienestar, en total, harán 1,500 trámites y hay disponibles 650 casas.

El modo de operar de la oficina de Bienestar dependerá de filas de espera, de 250 turnos diarios, durante seis días, lo que completa el envío de 1,500 casos de personas que buscaron adquirir las casas del Gobierno federal que estarán en Itzamal (menos de 50) y otras 600 en un predio del ejido San Felipe, en una primera entrega.

La disparidad entre los solicitantes y el número de casas dependerá de una selección que hará Bienestar en México, luego de hacer los respectivos estudios socioeconómicos.