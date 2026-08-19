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Riña deja a un hombre lesionado en El Refugio

Por Carmen Hernández

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Riña deja a un hombre lesionado en El Refugio
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña entre jóvenes dejó un lesionado en la cara en el ejido de El Refugio; los lamentables hechos ocurrieron la noche del lunes en la calle Porfirio Díaz en el Ejido de El Refugio, cuando se registró una riña entre jóvenes. 

      Algunos de los jóvenes sacaron armas blancas, en el lugar quedó con severas lesiones un masculino en la cara, por lo que vecinos que escucharon la llamada de auxilio, solicitaron el apoyo de los cuerpos policiacos. 

      Al lugar se presentaron elementos de Protección Civil Municipal,  quienes trasladaron al herido a recibir atención médica al Hospital Regional del IMSS Bienestar.  Mientras tanto los elementos realizaron un operativo para dar con los presuntos, pero no se tuvo éxito. 

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