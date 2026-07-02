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Rioverdenses festejan el triunfo de México

Por Carmen Hernández

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Rioverdenses festejan el triunfo de México
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se tuvo saldo blanco en las plazas donde se colocaron pantallas para que la gente pudiera gozar del partido de futbol de la Selección Mexicana, que con su triunfo, causó euforia entre los aficionados que festejaron con gran algarabía. 

      El comandante de Protección Civil Municipal Isaí Arellano, dio a conocer que se está acudiendo a cada una de las llamadas de auxilio que se reciben. En esta ocasión recorrieron todos los lugares donde hubo aglomeración, porque acudieron a presenciar los partidos de fútbol del Mundial que se pueden ver gratis. 

      No hubo hechos que lamentar durante los partidos y luego de terminados los juegos, fue un saldo blanco en cada lugar como el Teatro Villa de Santa Elena, entre otros.

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