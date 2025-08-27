Roban familiares la pensión de los ancianitos

CIUDAD VALLES.- Uno de cada tres ancianos son abusados económicamente por sus hijos y familiares, de acuerdo con Aracely Vázquez Esparza, directora de Atención al Adulto Mayor.

La funcionaria manifestó que una de las constantes quejas que han conocido en su oficina es la de la alevosía de muchos hijos y nietos de incautos que no saben usar el cajero automático o la aplicación del banco y que se quedan sin el dinero de su pensión o de su beca de Bienestar porque se las quitan sus propios parientes.

La dirección a su cargo canaliza a los adultos mayores en problemas de este tipo, ya que, de 100 personas vulnerables, al menos 30 se encuentran en problemas de insolvencia por sus propios familiares.