Sánchez Zumaya "tira la toalla"

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CIUDAD VALLES.- Anuncia su retiro de la intención política de ir por la candidatura del Gobierno por el Partido del Trabajo Gerardo Sánchez Zumaya, sin explicar las razones y lo anuncia en redes sociales.

A media tarde de este jueves, 24 de septiembre de 2026, el empresario de Tanquián, quien era la carta política evidente para la candidatura al Gobierno del Estado del PT publicó una carta en la que expone su decisión de abandonar la intención política que había expresado desde hacía muchos meses.

Aunque agradece reiteradamente las muestras de afecto y el trabajo político de sus seguidores, sentenció que por ahora estará dedicado a la familia.

Desde el miércoles en la tarde se dio a conocer el trascendido de esas intenciones, pero después de las cuatro de la tarde de este jueves, hizo oficial que no buscará ningún cargo político.

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